В Дупница работят по нов проект за повишаване на правната култура и гражданската активност на ромската общност, предаде. Проектът носи името "Равни в права – активни в Европа“ и е на Сдружение "Амала – Приятели“. Инициативата ще се реализира на територията на общините Дупница и Кочериново.Основната цел е насърчаване на социалното включване и активното участие в обществения живот чрез по-добра информираност относно гражданските и човешките права, както и чрез противодействие на дискриминацията.В рамките на 16 месеца са предвидени обучения, информационни кампании и предоставяне на безплатна правна помощ, включително индивидуални консултации по социални, трудови и семейни въпроси. Проектът включва и граждански мониторинг с участието на представители на институциите и ромската общност.