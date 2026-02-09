ЗАРЕЖДАНЕ...
В Дупница започва проект за гражданска активност
© ФОКУС
Основната цел е насърчаване на социалното включване и активното участие в обществения живот чрез по-добра информираност относно гражданските и човешките права, както и чрез противодействие на дискриминацията.
В рамките на 16 месеца са предвидени обучения, информационни кампании и предоставяне на безплатна правна помощ, включително индивидуални консултации по социални, трудови и семейни въпроси. Проектът включва и граждански мониторинг с участието на представители на институциите и ромската общност.
