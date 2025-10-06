В Дупница заделят 250 000 лева за зимата

© Фокус Архив Община Дупница стартира обществена поръчка за избор на фирма за зимно поддържане на уличната мрежа и общинските пътища, предаде "Фокус“. Сумата е 250 000 лева, без ДДС. Целта е извършването на комплекс от дейности, насочени към осигуряване проходимостта на пътищата при зимни условия и премахване или ограничаване неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение.



Три са позициите в обществената поръчка. Първата е зимно поддържане на градска улична мрежа с дължина 78,200 км. Втората касае общински пътища и извънградска улична мрежа в рамките на населените места на Община Дупница, включително гробищни паркове на селата с обща дължина 85 км. Третата позиция е зимно поддържане на републиканските пътища в урбанизираните територии на Община Дупница с обща дължина 7,558 км.



Приложен е и план за зимно поддържане, съответните нива, участъци със снегонавяване и график на движение. Предвидено е 10 дни след избора на фирма, да се извършат техническите прегледи на машините и съоръженията, с които изпълнителят ще осъществява снегопочистването и обезопасяването срещу хлъзгане на пътните участъци.