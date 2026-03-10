ЗАРЕЖДАНЕ...
В Дупница въвеждат електронна система за прием на първокласници
Целта е въвеждането на централизиран електронен прием, с което ще се постигне по-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при кандидатстване, класиране и записване на учениците в първи клас. Чрез въвеждане на единни критерии за прием на деца в първи клас във всички общински училища ще се гарантира равнопоставеност на всички кандидати.
Предвижда се родителите да подават електронно заявление в училището, избрано като първо желание за прием в първи клас. Бъдещите ученици ще се класират по ясни критерии, като основните са свързани с постоянния или настоящия адрес, попадащ в прилежащия район на съответното учебно заведение.
Най-много точки ще получават бъдещите първокласници, ако адресът им не е променян поне три години преди подаване на заявлението или ако имат братя и сестри в съответното училище. Най-малък брой точки ще се дават, когато детето живее извън района на учебното заведение.
Допълнителни точки ще се предоставят за деца с трайни увреждания, деца без родители, осиновени деца или такива, настанени в приемни семейства. Точки ще се дават и за деца, чиито родители работят в района на училището.
