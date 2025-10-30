В Дупница връчват приза "Будител на годината"

© Фокус Архив В Дупница ще се проведе церемония по връчване на наградата "Будител на годината“, предаде "Фокус“. Организатор на проявата, посветена на 1 ноември – Деня на народните будители, е Община Дупница, а тържествената част ще започне от 18.00 часа в Общинската художествена галерия.



Тази година високото отличие се присъжда на Емил Димитров – старши учител по български език и литература в Професионална гимназия по облекло и стопанско управление "Св. Иван Рилски“ – Дупница.



Емил Димитров е завършил Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий“. Още на 28-годишна възраст става директор на училища в Бобов дол и Дупница, а по-късно, живеейки близо две десетилетия в Мадрид, активно популяризира българската литература и култура сред сънародниците ни в Испания.



След завръщането си в България той основава Литературен клуб "Думите“ към ПГОСУ "Св. Иван Рилски“ – гр. Дупница, чрез който вдъхновява учениците да обичат българската литература и изкуство.



През последните години е организатор на поетични рецитали и изложби, както и активен участник в национални програми, насочени към съхраняване на историческата памет и българската култура по света.



"Нека заедно отдадем заслужено признание на един съвременен будител, който с любовта си към словото, знанието и младите хора продължава делото на просветителите и вдъхновява поколения ученици“, призоваха организаторите.