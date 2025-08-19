В Дупница учат младежите да ползват изкуствен интелект

© Фокус Архив Младежкият център в Дупница организира обучение на тема "Изкуствен интелект в твоя живот – умения за бъдещето“, предаде "Фокус“. Срещата с младите хора от града стартира в 9.00 часа, а в нея те могат да научат как изкуственият интелект (AI) вече променя професиите на бъдещето. Да придобият практически умения за използване на AI в образованието, работата и личното развитие. Да изследват нови възможности за творчество, кариера и предприемачество.



Интерактивното занимание ще научи младежите как да ползват изкуствен интелект за подготовка за кандидатстване в университет, създаване на силно CV и намиране на подходяща работа.



Ще бъдат дадени практически примери за приложението на AI в журналистиката, маркетинга, медицината, правото, предприемачеството и творческите индустрии.



Как за минути да се създаде музика, видеа, изображения и текстове – дори без предишен опит.



Ще се засегнат и теми за прилагането на AI безопасно и отговорно в личния и професионалния живот.