В навечерието на 150-годишнината от избухването на Априлското въстание Община Дупница обяви конкурс за есе, насочен към ученици, предаде. Инициативата има за цел да съхрани паметта за героизма на българските възрожденци и да насърчи интереса на младите хора към националната история и ценности.Темата на конкурса – "Априлското въстание – символ на свободата“, дава възможност на участниците да изразят своето отношение към едно от най-значимите събития в българската история.В надпреварата могат да се включат ученици от V до XII клас от училищата на територията на община Дупница, разпределени в две възрастови групи – V–VII клас и VIII–XII клас.Творбите трябва да бъдат оригинални есета с обем до две машинописни страници, оформени във формат Times New Roman, 12 pt и междуредие 1.5.Крайният срок за участие е 15 април 2026 г., като материалите могат да бъдат подадени в сградата на Община Дупница – стая 51, или изпратени на посочения електронен адрес.Награждаването на отличените участници ще се състои на 20 април от 14.00 часа в Художествената галерия в Дупница, където ще бъдат представени и най-добрите творби.