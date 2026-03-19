ЗАРЕЖДАНЕ...
В Дупница търсят най-доброто есе за Априлското въстание
© ФОКУС
Темата на конкурса – "Априлското въстание – символ на свободата“, дава възможност на участниците да изразят своето отношение към едно от най-значимите събития в българската история.
В надпреварата могат да се включат ученици от V до XII клас от училищата на територията на община Дупница, разпределени в две възрастови групи – V–VII клас и VIII–XII клас.
Творбите трябва да бъдат оригинални есета с обем до две машинописни страници, оформени във формат Times New Roman, 12 pt и междуредие 1.5.
Крайният срок за участие е 15 април 2026 г., като материалите могат да бъдат подадени в сградата на Община Дупница – стая 51, или изпратени на посочения електронен адрес.
Награждаването на отличените участници ще се състои на 20 април от 14.00 часа в Художествената галерия в Дупница, където ще бъдат представени и най-добрите творби.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.