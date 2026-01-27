ЗАРЕЖДАНЕ...
В Дупница търсят 10 съдебни заседатели
© ФОКУС
Кандидатите трябва да са на възраст между 21 и 68 години, да имат настоящ адрес в община Дупница и завършено най-малко средно образование. Изисква се те да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, както и да не страдат от психически заболявания.
Подаването на необходимите документи ще продължи до 23 февруари.
Подадените кандидатури ще бъдат разгледани от специално създадена петчленна комисия, която ще проведе и изслушване на кандидатите. Част от съдебните заседатели следва да притежават квалификация или опит в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.
Работата на временната комисия ще продължи до 18 март.
Още от категорията
/
Решаването на проблемите с водопроводи, канализация и амортизирани улични настилки продължава в град Петрич
23.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
"Златна маска" за Старчевата от "Сурва" - Перник
16:54 / 26.01.2026
Задържаха 25-годишен крупничанин за вандалската проява в Симитли
11:27 / 26.01.2026
Брежани завладя публиката на фестивала в Перник с над 200 участни...
10:06 / 26.01.2026
Дете е загинало при катастрофа в Прохода на Републиката
09:04 / 26.01.2026
Тежък инцидент на пистата край Седемте рилски езера
12:06 / 25.01.2026
Вандали вилняха из Симитли
11:31 / 25.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.