Общинският съвет в Дупница ще стартира процедура за избор на 10 съдебни заседатели за района на Окръжен съд – Кюстендил, предадеКандидатите трябва да са на възраст между 21 и 68 години, да имат настоящ адрес в община Дупница и завършено най-малко средно образование. Изисква се те да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, както и да не страдат от психически заболявания.Подаването на необходимите документи ще продължи до 23 февруари.Подадените кандидатури ще бъдат разгледани от специално създадена петчленна комисия, която ще проведе и изслушване на кандидатите. Част от съдебните заседатели следва да притежават квалификация или опит в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.Работата на временната комисия ще продължи до 18 март.