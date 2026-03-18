Община Дупница започва изпълнението на проекта "Мостове вместо граници“, предаде. Проектът е финансиран по Програма "Образование“ 2021–2027, по процедура за комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата, превенция на вторичната сегрегация и противодействие на дискриминацията.Основната цел е да насърчи процеса на образователна десегрегация и да предотврати появата на вторична сегрегация в образователните институции. Тя е съобразена с нуждите на партньорите и е насочена към конкретните проблеми на целевите групи.Сред специфичните цели са преодоляване на предразсъдъците и негативните обществени нагласи, както и ограничаване на процесите на вторична сегрегация в ОУ "Христаки Павлович“, ПГ по транспорт и СЕУ "Св. Паисий Хилендарски“.В проекта са заложени дейности, насочени към основни предизвикателства в образователната среда. Сред тях са затрудненията при усвояването на български език, които водят до по-ниски резултати и изоставане на учениците, липсата на мотивация за участие в учебния процес, както и слабата ангажираност на родителите. Предвидени са допълнителни обучения по български език и други предмети, междуучилищни инициативи и дейности за активно включване на родителите.Акцент е поставен и върху повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти чрез обучения за работа в мултикултурна среда.За постигане на целите ще бъдат реализирани няколко основни дейности: създаване на училищни и местни общности в подкрепа на десегрегацията, обучения за администрацията и педагогическите специалисти, мобилност и обмяна на опит, както и училищни инициативи в подкрепа на процеса.В проекта ще участват деца и ученици както с български, така и с различен майчин език, като целта е да се повиши мотивацията им за активно участие в образователния процес.