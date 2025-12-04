Община Дупница стартира изпълнението на проект по Националния план за възстановяване и устойчивост, касаещ въвеждането на енергоспестяващи мерки в седем многофамилни жилищни сгради, предаде. 340 апартамента ще бъдат обхванати по отделните проекти. За обектите вече са издадени и необходимите разрешителни за строеж, а в някои от тях вече са започнали и реалните строително-монтажни дейности."Строителните площадки са открити. Съобразно атмосферните условия ще се изпълняват отделните дейности. До края на месец април, трябва да бъдат завършени жилищните блокове, да се въведат в експлоатация и да се верифицират извършените дейности“, каза кметът на Община Дупница Първан Дангов.Общата сума на проектите е 7 271 575 лева, които са безвъзмездно финансиране.