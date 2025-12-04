ЗАРЕЖДАНЕ...
В Дупница санират седем жилищни блока
"Строителните площадки са открити. Съобразно атмосферните условия ще се изпълняват отделните дейности. До края на месец април, трябва да бъдат завършени жилищните блокове, да се въведат в експлоатация и да се верифицират извършените дейности“, каза кметът на Община Дупница Първан Дангов.
Общата сума на проектите е 7 271 575 лева, които са безвъзмездно финансиране.
