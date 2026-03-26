Общинските съветници в Дупница и Кюстендил се събират на заседания, предаде ФОКУС. От 10.00 часа започва заседанието на Общинския съвет в Дупница, в чийто дневен ред са включени 94 докладни записки. По-голямата част от тях – 76, са свързани с продажба на общински поземлени имоти. Сред важните точки е и наредба за приема на ученици в първи клас в общинските училища.

Съветниците ще определят и кандидатите за съдебни заседатели към Окръжен съд – Кюстендил, които ще бъдат предложени за избор от Общото събрание на съдиите в Апелативен съд – София. В дневния ред е включено и предложение за освобождаване на управителя, избор на нов управител и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "Ученическо хранене – Дупница“.

В Кюстендил заседанието ще започне от 14.00 часа. Общинските съветници ще разгледат и гласуват годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Кюстендил за периода 2021 – 2027 г. за 2025 година. В дневния ред е включено и предложение за издаване на запис на заповед, свързана с авансово плащане по проекта "Високотехнологичен индустриален парк Кюстендил“, финансиран по програма "Развитие на регионите“ 2021–2027.

Съветниците ще обсъдят още приемането на Общинска програма за закрила на детето за 2026 г., както и програма от мерки за закрила на деца с изявени дарби. Сред точките е и предложение за установяване на приятелски и партньорски отношения между Община Кюстендил и китайския град Янтай.

В дневния ред фигурира и приемането на общински план за противодействие на тероризма, както и осигуряване на финансово и техническо обезпечаване за провеждането на фестивала "Хисарлъка Experience“ през юли 2026 година.