ЗАРЕЖДАНЕ...
В Дупница решават за множество продажби на общински земи
© ФОКУС
Съветниците ще определят и кандидатите за съдебни заседатели към Окръжен съд – Кюстендил, които ще бъдат предложени за избор от Общото събрание на съдиите в Апелативен съд – София. В дневния ред е включено и предложение за освобождаване на управителя, избор на нов управител и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "Ученическо хранене – Дупница“.
В Кюстендил заседанието ще започне от 14.00 часа. Общинските съветници ще разгледат и гласуват годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Кюстендил за периода 2021 – 2027 г. за 2025 година. В дневния ред е включено и предложение за издаване на запис на заповед, свързана с авансово плащане по проекта "Високотехнологичен индустриален парк Кюстендил“, финансиран по програма "Развитие на регионите“ 2021–2027.
Съветниците ще обсъдят още приемането на Общинска програма за закрила на детето за 2026 г., както и програма от мерки за закрила на деца с изявени дарби. Сред точките е и предложение за установяване на приятелски и партньорски отношения между Община Кюстендил и китайския град Янтай.
В дневния ред фигурира и приемането на общински план за противодействие на тероризма, както и осигуряване на финансово и техническо обезпечаване за провеждането на фестивала "Хисарлъка Experience“ през юли 2026 година.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
7 души са в ареста след полицейската акция в Кюстендилско
18:18 / 25.03.2026
"Празник на хляба и меда" събра занаятчии и гости в Кюстендил
20:56 / 25.03.2026
60-годишен мъж е в критично състояние след инцидент в Кюстендил
15:36 / 25.03.2026
По-лесно изхвърляне на отпадъци от ремонти в Кюстендил
15:27 / 25.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.