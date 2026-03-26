Общинските съветници в Дупница и Кюстендил се събират на заседания, предаде. От 10.00 часа започва заседанието на Общинския съвет в Дупница, в чийто дневен ред са включени 94 докладни записки. По-голямата част от тях – 76, са свързани с продажба на общински поземлени имоти. Сред важните точки е и наредба за приема на ученици в първи клас в общинските училища.Съветниците ще определят и кандидатите за съдебни заседатели към Окръжен съд – Кюстендил, които ще бъдат предложени за избор от Общото събрание на съдиите в Апелативен съд – София. В дневния ред е включено и предложение за освобождаване на управителя, избор на нов управител и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "Ученическо хранене – Дупница“.В Кюстендил заседанието ще започне от 14.00 часа. Общинските съветници ще разгледат и гласуват годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Кюстендил за периода 2021 – 2027 г. за 2025 година. В дневния ред е включено и предложение за издаване на запис на заповед, свързана с авансово плащане по проекта "Високотехнологичен индустриален парк Кюстендил“, финансиран по програма "Развитие на регионите“ 2021–2027.Съветниците ще обсъдят още приемането на Общинска програма за закрила на детето за 2026 г., както и програма от мерки за закрила на деца с изявени дарби. Сред точките е и предложение за установяване на приятелски и партньорски отношения между Община Кюстендил и китайския град Янтай.В дневния ред фигурира и приемането на общински план за противодействие на тероризма, както и осигуряване на финансово и техническо обезпечаване за провеждането на фестивала "Хисарлъка Experience“ през юли 2026 година.