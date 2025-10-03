ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Дупница работят по проект за териториални инвестиции
Проектът е на стойност 62 466.60 лв. и има продължителност от 12 месеца. Финансирането е осигурено по приоритетна ос "Интегрирано териториално развитие на регионите" от процедурата "Техническа подкрепа за изпълнение на ИТИ инструмента".
В рамките на проекта Община Дупница работи в тясно сътрудничество с ключови партньори, сред които Община Сапарева баня, МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД, УМБАЛ "Лозенец" и Фондация "Грижа за социално благополучие". Съвместната работа с тези организации създава стабилна основа за успешното реализиране на инициативите.
Проектът включва над 12 взаимосвързани дейности, които се интегрират в шест различни програми за финансиране. Те обхващат ключови сектори като енергийна ефективност, здравеопазване, образование и социална инфраструктура. Специален акцент се поставя върху иновациите и кръговата икономика, които ще играят решаваща роля за модернизацията на инфраструктурата и услугите в тези области.
Очакваните резултати включват значително подобряване на инфраструктурата в образованието, здравеопазването и социалната сфера, като същевременно ще се стимулира устойчивият растеж и социалното включване на местните общности.
Благодарение на сътрудничеството между партньорите и използването на разнообразни ресурси, проектът ще осигури по-високо качество на живот и повишена икономическа конкурентоспособност за региона.
