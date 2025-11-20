ЗАРЕЖДАНЕ...
В Дупница представят книга за Седма Рилска дивизия
Книгата проследява създаването и бойния път на Седма пехотна рилска дивизия през Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, включително битките при Криволак, Булаир, Шаркьой и Завоя на Черна. Авторката описва маршрута на войниците – от Горна Джумая до Солун – подкрепата на населението, разочарованията, както и детайли за командирите.
Изданието съдържа ценни спомени на участници, архивни материали и множество снимки на войнишки паметници от региона, на които са изписани имената на хиляди загинали.
Това е седмата книга на Емилия Маркова – родена и израсла в Дупница, икономист по образование и дългогодишен синдикалист.
