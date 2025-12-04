Откриването на изложбата "Автентичен“ на утвърдения български художник Пеньо Иванов ще посрещне ценителите на изкуството в Дупница, предаде. Събитието ще започне от 17.30 часа в галерия "Джамията“ в Дупница. То обещава вълнуваща среща с яркия и характерен художествен стил на твореца.Пеньо Иванов е роден на 25 юли 1977 г. в Сливен. Първата му самостоятелна изложба е през 1996 г. в родния му град, а през годините той представя своята живопис многократно в различни български градове, както и в чужбина, включително в САЩ.Характерно за неговите творби е прецизният реализъм, често напомнящ фотографска яснота, в контраст с по-импресионистични фонове, които придават лиричност и мекота. Сред темите, които го вдъхновяват, са децата, животните, природата и ежедневните моменти — пресъздадени с нежност и чувство за автентичност.Организаторите канят жителите и гостите на града на едно цветно емоционално пътешествие в света на съвременната живопис — среща с богатството, чувствителността и силата на творчеството на Пеньо Иванов.