|В Дупница откриват изложба за Военновъздушните сили
Поводът е Деня на Българската авиация. Изложбата представя богатата история, героизма и развитието на българската военна авиация през годините.
На този ден се отбелязва годишнината от създаването на военната авиация. На 16 октомври 1912 година двама български летци – поручиците Радул Милков и Продан Таракчиев за първи път използват самолета като бойно средство в небето над Одрин, демонстрирайки ударна мощ и качества в печелене на битки. Тази дата се превръща в символ на най-добрите традиции във военната авиация и през 1963 г. 16 октомври е обявен за празник на авиацията и на Военновъздушните сили.
