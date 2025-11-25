В ПГОСУ "Св. Иван Рилски“ в Дупница официално беше открит обновеният физкултурен салон, ремонтиран по националната програма "Изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища“, предаде. Събитието събра ръководството на Община Дупница, представители на училищната общност и гости, които уважиха важния момент за учебното заведение.В тържеството се включиха и възпитаниците на гимназията, а отец Петър отслужи водосвет за здраве. Художествената програма впечатли присъстващите с песни, танци и спортни демонстрации.Поздравителни думи към учениците и гостите отправиха директорът на училището господин Кръстев, кметът на Дупница Първан Дангов и народният представител Николай Златарски.Откриването на реновирания физкултурен салон е доказателство за ангажираността на институциите към модернизация на образователната инфраструктура и създаване на по-добри условия за спорт и развитие на младите хора. Мотото на празника беше: "Здрав дух в здраво тяло“.