В Дупница откриха реновиран физкултурен салон
В тържеството се включиха и възпитаниците на гимназията, а отец Петър отслужи водосвет за здраве. Художествената програма впечатли присъстващите с песни, танци и спортни демонстрации.
Поздравителни думи към учениците и гостите отправиха директорът на училището господин Кръстев, кметът на Дупница Първан Дангов и народният представител Николай Златарски.
Откриването на реновирания физкултурен салон е доказателство за ангажираността на институциите към модернизация на образователната инфраструктура и създаване на по-добри условия за спорт и развитие на младите хора. Мотото на празника беше: "Здрав дух в здраво тяло“.
