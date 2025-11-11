ЗАРЕЖДАНЕ...
В Дупница откриха нов кабинет за ресурсна подкрепа
В уютна и стимулираща среда, оборудвана със съвременни материали и специализирани ресурси, децата ще работят с висококвалифицирани специалисти. Тяхната работа ще се фокусира върху развитието на когнитивните и комуникативните умения на децата; подпомагане на социалната адаптация и емоционалното израстване; създаване на положителна и приобщаваща образователна среда.
"Вярваме, че всяко дете има потенциал да се развива според своите възможности, когато получи нужната подкрепа и внимание. Новият кабинет е част от нашия стремеж да направим детската градина място, където всяко дете се чувства прието, уверено и обичано,“ заявиха от ръководството на детската градина.
