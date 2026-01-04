ЗАРЕЖДАНЕ...
В Дупница отбелязват мрачна дата от историята на града
Ще бъде отслужена панихида в памет на жертвите, а представители на Историческия музей в Дупница ще припомнят събитията от онези дни и трагичните страници от историята на града. В знак на почит ще бъдат поднесени венци и цветя.
По данни на историци 4 януари 1944 година е един от най-тревожните дни в историята на Дупница. В този ден преминаващи самолети изсипват голямо количество бомби над града, а населението не е било подготвено за въздушни удари. Разрушенията са значителни – засегнати са училища, банкови сгради и множество частни домове. Загиват повече от 60 души, а десетки са ранените.
Случилото се е част от мащабната офанзива, предприета от съюзническите сили срещу България. Първоначалната цел на бомбардировките е била София, но поради гъста мъгла самолетите се отклоняват и насочват ударите си към Дупница. Макар целта да са били стратегически обекти, свидетелствата сочат, че най-сериозно е пострадало цивилното население. Ранени са над 40 души, а множество сгради са напълно или частично разрушени.
От Земеделската банка, пощата и училището остават само руини. Непосредствено след трагичните събития започва събиране на средства за възстановяване на разрушените сгради и оказване на помощ на пострадалите семейства.
