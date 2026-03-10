С тържествена церемония в Градската градина в Дупница беше отбелязана 83-ата годишнина от спасяването на българските евреи от депортация в нацистките лагери на смъртта, предадеПред паметника на Димитър Икономов своята почит отдадоха представители на общинското ръководство, Исторически музей – Дупница, читалищни дейци, ученици и граждани. Видният дупничанин е първият сред българските депутати, който дава гласност за планираното депортиране на българските евреи. Именно неговите действия поставят началото на обществената реакция, довела до спасяването на над 50 000 души.Сред официалните гости на възпоменанието бяха кметът на Община Дупница Първан Дангов и неговите заместници Бойко Христов и Валентина Караганова, които поднесоха венец и цветя от името на общинската администрация. На церемонията присъстваха още почетният гражданин на Дупница Рахамин Шекерджийски, архиерейският наместник на Дупнишката духовна околия Венцислав Ангелов и проф. Любка Танчева от Българска академия на науките."Днес се събираме, за да си припомним колко важни са човечността, солидарността и съвестта на отделния човек. През март 1943 година се намират хора, които застават на страната на човешкото достойнство. Техният избор показва, че съвестта в мрачни и трудни дни може да бъде по-силна от страха. И днес, когато по света има войни и конфликти, е изключително важно да помним колко ценни са уважението към човешкия живот, човеколюбието и солидарността“, заяви заместник-кметът Валентина Караганова.Председателят на регионалната организация на Шалом в Дупница Лони Хаздай подчерта значението на историческия избор, направен от българското общество. По думите му спасяването на българските евреи е резултат от дълъг и труден процес, в който хуманизмът и нормалността надделяват над човеконенавистната политика. Той открои и ролята на Българската православна църква, както и действията на личности като Стефан Софийски, Кирил, Димитър Пешев и Димитър Икономов.Емоционално слово произнесе и проф. Рахамин Шекерджийски, който поднесе цветя пред паметника на Димитър Икономов. Той припомни личния си спомен като еврейско дете, спасено от депортация, и благодари на българския народ за проявената солидарност и човечност. По думите му Дупница остава символ на толерантност и взаимна подкрепа между хората.