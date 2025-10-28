ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Дупница освобождават шефа на "Ученическо хранене"
С решение на местния парламент от юли 2020 г. за временно изпълняващ длъжността управител бе избран Христо Пигов.
В последните дни Пигов е депозирал заявление за освобождаване от поста, което задейства процедура по назначаване на нов временен ръководител. Общинските съветници ще изберат заместник до провеждането на конкурс за постоянен управител.
Срокът на договора за временно назначение не може да надвишава шест месеца, а месечното възнаграждение е предвидено в размер на 2,5 минимални работни заплати за страната.
