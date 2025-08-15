В Дупница осъдиха крадец от черкви и манастири

© Фокус Архив Обвиняем се призна за виновен пред Районен съд Дупница за серия от 5 кражби, от черкви и манастири в Общините Бобошево и Сапарева баня, съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд - Кюстендил. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура, защитата и подсъдимия, като му наложи наказание "лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 2 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години.



Имуществените вреди, причинени от престъплението са възстановени. Обвиняемият М. Али следва да заплати направените разноски по делото в размер на общо 1 624, 18 лв., за изготвяне на експертизи по сметка на ОД МВР Кюстендил.



Обвиняемият М. А. / неосъждан – реабилитиран / се признава за виновен в това, че: В периода от 27.12.2024 г. до 18.01.2025 г., в землището на гр. Бобошево, в с.Усойка, община Бобошево и в с. Ресилово, община Сапарева баня, при условията на продължавано престъпление е отнел чужди движими вещи, а именно:



На 27.12.2024 г., от метална каса / кутия/ за дарения в черковен храм на манастир "Свети Вмчк. Димитър Солунски“ - гр. Бобошево е отнел чужди движими вещи - пари, а именно сумата от 19,70 лв.; На 30.12.2024 г., от метална каса / кутия/ за дарения в черковен храм на манастир "Свети Вмчк. Димитър Солунски“ - гр. Бобошево, е отнел чужди движими вещи - 35,00 лв.; На 30.12.2025 г., от кутия за дарения в параклис / храм / Св. Мария Магдалина“ - с. Усойка, е отнел чужди движими вещи - 13,70 лв.; На 11.01.2025 г., от 2 бр. кутии за дарения в черковния храм на девически манастир "Покров на Света Богородица“ в с. Ресилово, общ. Сапарева баня е отнел чужди движими вещи - пари, а именно сумата от 700,00 лв.; На 18.01.2025 г., от 2 бр. кутии за дарения в черковния храм в девически манастир "Покров на Света Богородица“ е отнел чужди движими вещи - 100 лв., или е отнел чужди движими вещи на обща стойност 868,40 лв., без съгласието на владелците им, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.