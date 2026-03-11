ЗАРЕЖДАНЕ...
В Дупница обявиха конкурс за финансиране на младежки инициативи
© ФОКУС
Право на участие имат неформални младежки групи от минимум петима души на възраст между 13 и 29 години, като поне един от участниците трябва да е пълнолетен. Организаторите насърчават включването на младежи от уязвими групи.
Подкрепа ще получат инициативи, вдъхновени и реализирани от млади хора, които насърчават доброволчеството и солидарността, културното и артистичното изразяване, спорта и здравословния начин на живот, екологичното мислене и устойчивото развитие, младежкото участие и застъпничеството, дигиталните и иновативни решения, както и борбата с речта на омразата, дискриминацията и насилието. Сред приоритетите са още приобщаването на уязвими групи и насърчаването на междукултурния диалог.
Всяка одобрена инициатива ще получи финансиране до 1022,58 евро. Средствата могат да бъдат използвани за материали, логистика, услуги, хонорари, рекламни разходи и други дейности, свързани с реализацията на проектите. Срокът за изпълнение е до два месеца след подписване на договор с кмета на Община Дупница.
Кандидатите трябва да подадат формуляр за кандидатстване и декларация за неформална група. Крайният срок изтича на 20 март 2026 година.
Още от категорията
/
Кметът на Банско: Mислите и сърцата ни са с едно смело момиче, обичано от всички в Банско - Малена Замфирова
09.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.