Младежки център – Дупница обяви конкурс за подбор и финансиране на 10 младежки инициативи, разработени и реализирани от неформални младежки групи от Дупница, предаде. Целта на конкурса е да бъдат подкрепени идеи, създадени от млади хора за млади хора, които насърчават активното им участие в обществения живот и допринасят за положителна промяна в местната общност.Право на участие имат неформални младежки групи от минимум петима души на възраст между 13 и 29 години, като поне един от участниците трябва да е пълнолетен. Организаторите насърчават включването на младежи от уязвими групи.Подкрепа ще получат инициативи, вдъхновени и реализирани от млади хора, които насърчават доброволчеството и солидарността, културното и артистичното изразяване, спорта и здравословния начин на живот, екологичното мислене и устойчивото развитие, младежкото участие и застъпничеството, дигиталните и иновативни решения, както и борбата с речта на омразата, дискриминацията и насилието. Сред приоритетите са още приобщаването на уязвими групи и насърчаването на междукултурния диалог.Всяка одобрена инициатива ще получи финансиране до 1022,58 евро. Средствата могат да бъдат използвани за материали, логистика, услуги, хонорари, рекламни разходи и други дейности, свързани с реализацията на проектите. Срокът за изпълнение е до два месеца след подписване на договор с кмета на Община Дупница.Кандидатите трябва да подадат формуляр за кандидатстване и декларация за неформална група. Крайният срок изтича на 20 март 2026 година.