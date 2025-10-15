ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|В Дупница обсъждат концепция за близо 36 млн. лева
Близо 8 500 000 лева са определени за прилагане на мерки за енергийна ефективност, включително системи за отопление и климатизация, изграждане на системи за възобновяема енергия и прилагане на интегрирани зелени мерки, допълващи мерките, свързани с обновяване и/или на сграден фонд. Обект на инвестицията ще бъдат многофамилни жилищни сгради.
5 470 000 лева са заложени за модернизация в образователната инфраструктура и ремонт на детски градини и училища. Целта е създаване на модерна образователна инфраструктура в подкрепа на осигуряване на подходящи условия за образователен процес.
Инвестицията в Сапарева баня е планирана на стойност от 748 500 лева. Там са предвидени ремонтни дейности в съществуващи кабинети, които се използват за индивидуални практики за извънболнична медицинска помощ, доставка на подходящо оборудване за предоставяне на медицински услуги и закупуване и оборудване на мобилен лекарски кабинет.
За общинската болница е предвидено подобряване на условията за диагностична дейност. Вписано е предложението за подобряване на условията за диагностична дейност на Клиниката по кардиология на УМБАЛ "Лозенец“ чрез доставка на нова модерна диагностична апаратура и ремонт на помещенията, в които ще бъде монтирана, с цел осигуряване на подходящи експлоатационни условия за новото оборудване.
6 500 000 лева са заложени за изграждане на нова социална инфраструктура за територията на общината за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания с капацитет от 62 лица и интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи с капацитет 8 лица, чрез създаване на материална база за функционирането на двете услуги. Концепцията включва повишаване на капацитета за извършване на приложни научни изследвания за нуждите на медицинската практика в УМБАЛ "Лозенец“.
За реинтегриране в образователната система на лица, навършили 16 години, отпаднали от училище и/или без основно образование чрез дейности за образователна медиация са отделени 750 000 лева.
Ще бъдат създадени условия за активно и достойно остаряване на възрастните хора на територията на община Дупница чрез насърчаване на тяхното участие в трудовия живот, социални инициативи и дейности за опазване на здравето.
Над 8 470 00 лева са предвидени за реконструкция и обновяване на две сгради (общинска собственост), които са предназначени за социално настаняване.
Обърнато е внимание и на изграждането на защитна стена от габиони в комбинация със залесяване (биологично укрепване) на десния бряг на река Джерман за превенция от наводнения. Намерено е място и за насърчаване на устойчивото социално включване и икономическата интеграция на маргинализираните общности с фокус върху ромското население в община Дупница.
Цялата стратегия включва повече от 12 взаимосвързани дейности, предвидени за финансиране по шестте допустими програми. Тя предвижда интервенции за устойчиво регионално и местно развитие и е разработена в съответствие с основните приоритети за развитието на Югозападния район.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Самоделката пред полицията в Дупница била с барут
14:37 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: