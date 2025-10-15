В Дупница обсъждат концепция за близо 36 млн. лева

© Фокус Архив В Дупница ще се организира публично обсъждане на интегрираната териториална концепция между общините Дупница, Сапарева баня, общинската болница в града, УМБАЛ "Лозенец“ и фондация "Грижа за социално благополучие", предаде "Фокус". От 11.30 часа в заседателната зала на Общината ще бъдат представени дейностите с визия за икономически подем, иновации, постигане на социален растеж и устойчиво териториално развитие. Стойността на концепцията е 35 700 000 лева.



Близо 8 500 000 лева са определени за прилагане на мерки за енергийна ефективност, включително системи за отопление и климатизация, изграждане на системи за възобновяема енергия и прилагане на интегрирани зелени мерки, допълващи мерките, свързани с обновяване и/или на сграден фонд. Обект на инвестицията ще бъдат многофамилни жилищни сгради.



5 470 000 лева са заложени за модернизация в образователната инфраструктура и ремонт на детски градини и училища. Целта е създаване на модерна образователна инфраструктура в подкрепа на осигуряване на подходящи условия за образователен процес.



Инвестицията в Сапарева баня е планирана на стойност от 748 500 лева. Там са предвидени ремонтни дейности в съществуващи кабинети, които се използват за индивидуални практики за извънболнична медицинска помощ, доставка на подходящо оборудване за предоставяне на медицински услуги и закупуване и оборудване на мобилен лекарски кабинет.



За общинската болница е предвидено подобряване на условията за диагностична дейност. Вписано е предложението за подобряване на условията за диагностична дейност на Клиниката по кардиология на УМБАЛ "Лозенец“ чрез доставка на нова модерна диагностична апаратура и ремонт на помещенията, в които ще бъде монтирана, с цел осигуряване на подходящи експлоатационни условия за новото оборудване.



6 500 000 лева са заложени за изграждане на нова социална инфраструктура за територията на общината за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания с капацитет от 62 лица и интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи с капацитет 8 лица, чрез създаване на материална база за функционирането на двете услуги. Концепцията включва повишаване на капацитета за извършване на приложни научни изследвания за нуждите на медицинската практика в УМБАЛ "Лозенец“.



За реинтегриране в образователната система на лица, навършили 16 години, отпаднали от училище и/или без основно образование чрез дейности за образователна медиация са отделени 750 000 лева.



Ще бъдат създадени условия за активно и достойно остаряване на възрастните хора на територията на община Дупница чрез насърчаване на тяхното участие в трудовия живот, социални инициативи и дейности за опазване на здравето.



Над 8 470 00 лева са предвидени за реконструкция и обновяване на две сгради (общинска собственост), които са предназначени за социално настаняване.



Обърнато е внимание и на изграждането на защитна стена от габиони в комбинация със залесяване (биологично укрепване) на десния бряг на река Джерман за превенция от наводнения. Намерено е място и за насърчаване на устойчивото социално включване и икономическата интеграция на маргинализираните общности с фокус върху ромското население в община Дупница.



Цялата стратегия включва повече от 12 взаимосвързани дейности, предвидени за финансиране по шестте допустими програми. Тя предвижда интервенции за устойчиво регионално и местно развитие и е разработена в съответствие с основните приоритети за развитието на Югозападния район.