|В Дупница обновяват зелените площи
Проектът, който се реализира по една от програмите за трансгранично сътрудничество, предвижда в рамките на 120 дни да бъдат обновени и преобразени общо 10 зелени пространства.
Те включват както пространството на улица "Фенерка“, така и редица други локации из Дупница – жилищните кочплекси "Дупница“, "Развесена върба“, "Велчова завера“, градинката "Левски“, зелените площи по улица "Хан Крум“, "Цар Освободител“ и "Страхил войвода“, както и парковите пространства зад полицията и на ул. "Цар Симеон“.
"Нашата цел е да върнем живота в зелените площи на града, някои от които в момента пустеят. Искаме те да се превърнат в уютни и красиви места за отдих, срещи и игри на децата. Това е още една стъпка към по-привлекателна и модерна градска среда за жителите и гостите на Дупница“, коментира кметът Първан Дангов.
С реализирането на проекта, жителите на Дупница ще се радват на нови зелени пространства, които ще допринесат за по-чист въздух, повече възможности за отдих и по-добро качество на живот в града.
Виж още:
Опасен инцидент на детска площадка в Рила
10:05 / 27.08.2025
За пръв път! Откриха бронзова лампа в Хераклея Синтика
15:03 / 27.08.2025
