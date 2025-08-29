В Дупница обновяват зелените площи

© Фокус Архив В Дупница дадоха официален старт на проект за облагородяване на зелените площи в града, предаде "Фокус“. Първата копка беше направена днес на улица "Фенерка“ от кмета на общината Първан Дангов и управителя на фирмата-изпълнител Петър Василев.



Проектът, който се реализира по една от програмите за трансгранично сътрудничество, предвижда в рамките на 120 дни да бъдат обновени и преобразени общо 10 зелени пространства.



Те включват както пространството на улица "Фенерка“, така и редица други локации из Дупница – жилищните кочплекси "Дупница“, "Развесена върба“, "Велчова завера“, градинката "Левски“, зелените площи по улица "Хан Крум“, "Цар Освободител“ и "Страхил войвода“, както и парковите пространства зад полицията и на ул. "Цар Симеон“.



"Нашата цел е да върнем живота в зелените площи на града, някои от които в момента пустеят. Искаме те да се превърнат в уютни и красиви места за отдих, срещи и игри на децата. Това е още една стъпка към по-привлекателна и модерна градска среда за жителите и гостите на Дупница“, коментира кметът Първан Дангов.



С реализирането на проекта, жителите на Дупница ще се радват на нови зелени пространства, които ще допринесат за по-чист въздух, повече възможности за отдих и по-добро качество на живот в града.