В Дупница недоволни от водното дружество

"Категорично не съм доволен от работата на "Кюстендилска вода“ до момента. Организацията на работа не отговаря на изискванията, заложени в началото. Има ненавременно реагиране по отстраняване на аварии в града и по селата. При отстраняване на аварии, изкопите се засипват с изкопаната земна маса, а не с чакъл, а след това се получават пропадания“, каза Първан Дангов.



Кметът на Дупница е изпратил писмо до ръководството на дружеството, с което се настоява до 31 октомври да се асфалтират нарушени заради аварии пътни настилки по основните улици.



"Все още стои отворен въпросът с недоброто качество на питейната вода в Баланова. Това е наследен проблем, но реакции по него липсва. Има какво да се подобри в дейността на дружеството при положение, че цената на водата се вдигна три пъти“, посочи кметът на Дупница.



Той припомни, че в село Тополница има тежък воден режим. Проблеми с водоподаването има и в село Джерман. Първан Дангов коментира, че трябва да се направи план за действие за следващата година. Ще се работи и по отношение на ремонтите на довеждащите водопроводи.