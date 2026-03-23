Служители от Инспектората към Община Дупница и експерти от отдел "Екология“ извършиха съвместна проверка на улица "Сашо Паргов“ в близост до магазин за строителни материали при стадион "Бончук“, предадеПроверката е предприета след сигнал в социалните мрежи за изхвърлено голямо количество отпадъци от различен вид, което е създавало неудобство за минувачите и работещите в района.В резултат на проверката са установени част от нарушителите – шофьори на камиони, които нерегламентирано са изхвърляли отпадъци на мястото.Съвместно с работници от Общинското предприятие "Чистота и поддръжка на териториите за обществено ползване“ теренът е почистен и вече е в значително по-добър вид.