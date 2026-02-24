Община Дупница, съвместно с Кюстендилската търговско-промишлена палата, организира работна среща с представители на местния бизнес, предаде. Събитието ще се проведе на 27 февруари от 14.00 часа в залата на Община Дупница. В срещата ще участват и представители на Областния информационен център – Кюстендил.Основната цел е да бъдат обсъдени възможностите за по-активно сътрудничество между местната власт и бизнеса, както и актуалните възможности за финансиране, развитие и устойчив растеж на предприятията в региона.Програмата предвижда две части. В първата част ще се проведе среща-дискусия с ръководството на Община Дупница на тема "Възможности за по-силно партньорство между местната власт и бизнеса“. Сред основните акценти са приоритетите на общината за икономическо развитие и начините, по които бизнесът може да се включи в тяхното реализиране, конкретни мерки и инициативи за подобряване на бизнес средата, както и предизвикателствата пред местните предприятия и ролята на институциите за тяхното преодоляване.Във втората част представители на Областния информационен център – Кюстендил ще представят актуална информация за европейски и национални програми, насочени към бизнеса. Ще бъдат разгледани възможностите за изграждане на фотоволтаични системи за собствено потребление, трансгранично сътрудничество с фирми от Република Сърбия, както и програми към Министерството на иновациите и растежа за модернизация, технологично обновление и внедряване на иновации.Предвидено е време за въпроси, дискусия и представяне на конкретни казуси от страна на участниците.Поканата е отправена от кмета на Община Дупница Първан Дангов и председателя на Кюстендилската търговско-промишлена палата Ваньо Костадинов.