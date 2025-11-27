Община Дупница обяви процедура за избор на културен оператор, който да организира три значими за града културни инициативи, предаде. Процедурата се провежда по правилника за предоставяне на финансови средства от Фонд "Култура“, в рамките на програмата "Ново поколение местни политики за култура за малки общини“, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.Изборът на оператор ще бъде на конкурсен принцип, като кандидатите трябва да отговарят на ясно определени изисквания. От общината подчертават, че реализирането на предвидените дейности ще допринесе за по-голямото разнообразие, по-широкия достъп и по-високото качество на културните продукти, предлагани на жителите и гостите на Дупница.В рамките на проекта са включени три основни събития, за които общината е предвидила общ бюджет от 210 000 лева. Първото от тях е тридневният младежки фестивал "Пулс“, който ще предлага демонстрации на музикални инструменти, концерт с участието на популярни изпълнители и банди, както и огнено шоу. За провеждането на фестивала е определен максимален бюджет от 30 000 лева с ДДС.Второто събитие е свързано с отбелязването на Празника на град Дупница по повод 148 години от Освобождението. За организиране и провеждане на празничната програма, включваща участия на гост-изпълнители и различни културни прояви, е предвидена сума от 91 000 лева с ДДС.Третото културно предложение е изграждането на "Коледно градче“, което ще включва запалване на светлините на коледната елха с празнична програма и гост-изпълнител, поставяне на коледни къщички и празнична украса, коледен кино маратон за децата от социалните услуги, церемония "Личности на годината“, куклен театър или нов театрален продукт, коледен музикален фестивал и новогодишна програма. За реализацията му е определен максимален бюджет от 89 000 лева с ДДС.С осъществяването на трите инициативи община Дупница цели да създаде по-жива, по-богата и по-достъпна културна среда, която да отговори на интересите на различните възрастови групи и да утвърди града като активен културен център в региона.