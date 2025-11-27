ЗАРЕЖДАНЕ...
В Дупница дават 210 000 лева за три културни продукта
© Фокус
Изборът на оператор ще бъде на конкурсен принцип, като кандидатите трябва да отговарят на ясно определени изисквания. От общината подчертават, че реализирането на предвидените дейности ще допринесе за по-голямото разнообразие, по-широкия достъп и по-високото качество на културните продукти, предлагани на жителите и гостите на Дупница.
В рамките на проекта са включени три основни събития, за които общината е предвидила общ бюджет от 210 000 лева. Първото от тях е тридневният младежки фестивал "Пулс“, който ще предлага демонстрации на музикални инструменти, концерт с участието на популярни изпълнители и банди, както и огнено шоу. За провеждането на фестивала е определен максимален бюджет от 30 000 лева с ДДС.
Второто събитие е свързано с отбелязването на Празника на град Дупница по повод 148 години от Освобождението. За организиране и провеждане на празничната програма, включваща участия на гост-изпълнители и различни културни прояви, е предвидена сума от 91 000 лева с ДДС.
Третото културно предложение е изграждането на "Коледно градче“, което ще включва запалване на светлините на коледната елха с празнична програма и гост-изпълнител, поставяне на коледни къщички и празнична украса, коледен кино маратон за децата от социалните услуги, церемония "Личности на годината“, куклен театър или нов театрален продукт, коледен музикален фестивал и новогодишна програма. За реализацията му е определен максимален бюджет от 89 000 лева с ДДС.
С осъществяването на трите инициативи община Дупница цели да създаде по-жива, по-богата и по-достъпна културна среда, която да отговори на интересите на различните възрастови групи и да утвърди града като активен културен център в региона.
Още от категорията
/
Разлог впечатли Букурещ
24.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Спешно заседание на Областния кризисен щаб в Кюстендил
15:52 / 26.11.2025
Благодарствено писмо до полицията в Кюстендил
14:37 / 26.11.2025
Кюстендил посреща третото издание на турнира "Купа Пауталия"
14:27 / 26.11.2025
Санкции за 38 водачи при акция ROADPOL в Кюстендилско
12:46 / 26.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.