Общинският съвет в Бобов дол реши да запази непроменени ставките, по които се определя такса "битови отпадъци“ за 2026 година, предаде. Преди разглеждането на докладната записка, предвиждаща повишаване на промилите за следващата година, кметът на общината Елза Величкова обяви, че я оттегля от дневния ред и предложи да останат в сила действащите ставки за 2025 година."След проведени дебати в постоянните комисии на Общинския съвет и след срещите и разговорите с хората от населените места взех решение да оттегля докладната. Предлагам промилите да останат без промяна и да няма увеличение нито за физическите, нито за юридическите лица“, заяви кметът адвокат Елза Величкова.Въпреки това местният парламент одобри план-сметката за дейностите по чистотата за 2026 година. Стана ясно, че необходимите средства ще бъдат дофинансирани с други приходи от бюджета на Община Бобов дол.