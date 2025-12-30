ЗАРЕЖДАНЕ...
В Бобов дол се отказаха от увеличение на такса смет
"След проведени дебати в постоянните комисии на Общинския съвет и след срещите и разговорите с хората от населените места взех решение да оттегля докладната. Предлагам промилите да останат без промяна и да няма увеличение нито за физическите, нито за юридическите лица“, заяви кметът адвокат Елза Величкова.
Въпреки това местният парламент одобри план-сметката за дейностите по чистотата за 2026 година. Стана ясно, че необходимите средства ще бъдат дофинансирани с други приходи от бюджета на Община Бобов дол.
