ЗАРЕЖДАНЕ...
В Бобов дол ремонтират залата по борба
© Фокус
Инвестицията предвижда прилагането на мерки за енергийно обновяване на сградата на залата по борба. Реализацията на проекта ще допринесе за енергийно ефективното обновяване на спортния обект чрез въвеждане на високоефективни енергийни мерки, намаляване на разходите за енергопотребление и спестяване на публичен ресурс, както и за подобряване на условията за спортна дейност.
В резултат на изпълнението на предвидените дейности се очаква постигане на минимум 30 процента спестявания на първична енергия за сградата, достигане на клас на енергопотребление минимум "B“ след прилагането на енергоспестяващите мерки, както и подобряване на експлоатационните характеристики с цел удължаване на жизнения цикъл на сградата.
Още от категорията
/
Парк за мечки - Белица за Бриджит Бардо: Благодарим ти за безкрайната отдаденост към животните!
15:37
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.