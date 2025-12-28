Община Бобов дол стартира изпълнението на проект "Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за спорт – Зала по борба, гр. Бобов дол“, предаде. Средствата за предвидените по проекта дейности са осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на проекта възлиза на 737 012 лева.Инвестицията предвижда прилагането на мерки за енергийно обновяване на сградата на залата по борба. Реализацията на проекта ще допринесе за енергийно ефективното обновяване на спортния обект чрез въвеждане на високоефективни енергийни мерки, намаляване на разходите за енергопотребление и спестяване на публичен ресурс, както и за подобряване на условията за спортна дейност.В резултат на изпълнението на предвидените дейности се очаква постигане на минимум 30 процента спестявания на първична енергия за сградата, достигане на клас на енергопотребление минимум "B“ след прилагането на енергоспестяващите мерки, както и подобряване на експлоатационните характеристики с цел удължаване на жизнения цикъл на сградата.