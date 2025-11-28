ЗАРЕЖДАНЕ...
В Бобов дол ремонтират строена преди 54 години детска градина
Сградата на детската градина е построена през 1971 г., триетажна е, със застроена площ от 335 кв. м и двор от 2010 кв. м. Предвижда се ремонт на съществуващия покрив и водоотливната система, обновяване на всички вътрешни помещения, включително стени, тавани, настилки, санитарни възли, спални, занимални и кухня, като ще бъдат подменени фаянсовите облицовки, санитарното оборудване и осветителните тела с енергийно ефективни.
Проектът включва и подмяна на съществуващата алуминиева дограма с PVC дограма, както и цялостен ремонт на фасадата чрез възстановяване на компрометираната мазилка, декоративните елементи и трикратно фасадно боядисване.
Планирано е осигуряване на достъпна среда, профилактика на отоплителната инсталация, както и обновяване на прилежащите пространства – алеи, зелени площи, огради и детски съоръжения. Проектът предвижда и доставка и монтаж на ново оборудване и обзавеждане. Целта е създаване на по-безопасна, модерна и достъпна среда за децата и персонала на детската градина.
