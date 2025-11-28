Община Бобов дол обяви инвестиционно намерение за подобряване на общинската образователна инфраструктура, предаде. Проектът касае детска градина "Дружба“ – базата в кв. "Христо Ботев“. Той е по интервенция "II.Г.6 – Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г.Сградата на детската градина е построена през 1971 г., триетажна е, със застроена площ от 335 кв. м и двор от 2010 кв. м. Предвижда се ремонт на съществуващия покрив и водоотливната система, обновяване на всички вътрешни помещения, включително стени, тавани, настилки, санитарни възли, спални, занимални и кухня, като ще бъдат подменени фаянсовите облицовки, санитарното оборудване и осветителните тела с енергийно ефективни.Проектът включва и подмяна на съществуващата алуминиева дограма с PVC дограма, както и цялостен ремонт на фасадата чрез възстановяване на компрометираната мазилка, декоративните елементи и трикратно фасадно боядисване.Планирано е осигуряване на достъпна среда, профилактика на отоплителната инсталация, както и обновяване на прилежащите пространства – алеи, зелени площи, огради и детски съоръжения. Проектът предвижда и доставка и монтаж на ново оборудване и обзавеждане. Целта е създаване на по-безопасна, модерна и достъпна среда за децата и персонала на детската градина.