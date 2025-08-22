В Бобов дол плащат пътуването на ученици от Дупница

© Blagoevgrad24.bg Архив Общината в Бобов дол ще поеме транспортните разходи на 12 ученици от Дупница, избрали да се образоват в Средно училище "Христо Ботев“ – Бобов дол, предаде Blagoevgrad24.bg. Учениците са от различни класове и са от социално слаби семейства, нямащи финансова възможност да ползват обществения транспорт.



"На основание чл.283, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование за децата в задължителна предучилищна възраст и за учениците от населени места, в които няма детска градина или училище, задължително се осигуряват средства от държавния бюджет за транспорт до най-близката детска градина или училище, което провежда обучение в съответната група или в съответния клас, и обратно. Учениците пътуващи от град Дупница не попадат в обхвата на чл.283, ал.2 от ЗПУО, за целта е необходимо да бъдат осигурени средства от бюджета на община Бобов дол“, се посочва в изготвената докладна записка до Общинския съвет в града.



Средствата необходими за организирането на транспорта на учениците от град Дупница до СУ "Христо Ботев" град Бобов дол за учебната 2025/2026 година са в размер на 5520 лева.



Разстоянието по маршрута Бобов дол – Дупница – Бобов дол е 40 км. Маршрутът се изпълнява два пъти на ден, сутрин и следобед.