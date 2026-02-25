ЗАРЕЖДАНЕ...
В Бобошево възстановяват зони с минно въздействие
Процедурата е насочена именно към подобни територии, като целта е намаляване на праховото натоварване, екологично възстановяване и създаване на нови социално значими функции. От общинската администрация посочват, че проектът не предвижда индустриална дейност, а трансформиране на терена в зелена и обществено достъпна зона, което ще създаде предпоставки за подобряване на средата и постепенно оживяване на района.
Според внесеното предложение това е единствената допустима възможност за привличане на значителен безвъзмезден финансов ресурс за територията на общината по посочената процедура. При неучастие средствата няма да бъдат насочени към Община Бобошево, а теренът ще остане в настоящото си състояние.
При евентуално одобрение проектът ще се реализира в дългосрочен период, като ще премине през всички етапи – проектиране, съгласуване, строително изпълнение и контрол.
От общината подчертават, че инициативата е с хоризонт отвъд един мандат и изисква последователност, търпение и отговорност.
