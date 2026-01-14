Общинският съвет в Бобошево ще проведе първото си за годината заседание на 20 януари, предаде. В дневния ред е включена докладна записка, свързана с разходването на месечните отчисления за 2026 година по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.Общинският съвет трябва да даде съгласие средствата от отчисленията за 2026 година да останат по сметката на Община Бобошево и да бъдат разходвани чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин за определяне и размерът на таксата за битови отпадъци за текущата година.Предвижда се средствата да могат да бъдат използвани и за почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци.Предложението е изготвено на основание преходните и заключителните разпоредби на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 година до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България.