В Бобошево решават за разходването на средства от отчисленията по Закона за отпадъците
Общинският съвет трябва да даде съгласие средствата от отчисленията за 2026 година да останат по сметката на Община Бобошево и да бъдат разходвани чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин за определяне и размерът на таксата за битови отпадъци за текущата година.
Предвижда се средствата да могат да бъдат използвани и за почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци.
Предложението е изготвено на основание преходните и заключителните разпоредби на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 година до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България.
