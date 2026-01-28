ЗАРЕЖДАНЕ...
В Бобошево развиват иновативни здравно-социални услуги
© ФОКУС
В продължение на една година по проекта се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за минимум 12 самотноживеещи лица с увреждания и възрастни хора, които са в невъзможност за самообслужване. Услугите се извършват от специалисти, наети по проекта, и са насочени към подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи.
Преди включването им в проекта за всеки потребител е извършена индивидуална оценка на потребностите, съгласно утвърдените скали. В зависимост от установените нужди услугите могат да включват съдействие при хранене и приготвяне на храна, поддържане на лична и битова хигиена, доставка и дозиране на лекарства, както и подкрепа за достъп до други здравни и социални услуги, като придружаване и консултиране.
Към настоящия момент 12 самотноживеещи лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване вече получават почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в рамките на проекта.
С реализацията на проекта Община Бобошево за пореден път доказва своя ангажимент към създаването на ефективна и устойчива система за грижа за най-уязвимите жители на общината.
Приятелка на загиналата в пожар Таня: Последните 3 дни се сблъсках с безумниците и некадърността в държавата ни
