22 февруари тази година, предаде ФОКУС. Консултациите за определяне на състава на секционните избирателни комисии ще се състоят днес от 10.00 часа в сградата на общинската администрация.
Участниците в консултациите трябва да представят писмено предложение за състава на СИК, заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние, както и пълномощно. Необходимо е също да бъде представен списък с резервни членове, които могат да заместят предложените лица в съставите на секционните избирателни комисии.
"Определянето на състава и разпределението на местата се извършва при стриктно спазване на законовите разпоредби“, посочват от Община Бобошево.
