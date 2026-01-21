Община Бобошево е насрочила консултации във връзка с частичните избори за кмет на село Блажиево, които ще се проведат натази година, предаде. Консултациите за определяне на състава на секционните избирателни комисии ще се състоят днес от 10.00 часа в сградата на общинската администрация.Участниците в консултациите трябва да представят писмено предложение за състава на СИК, заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние, както и пълномощно. Необходимо е също да бъде представен списък с резервни членове, които могат да заместят предложените лица в съставите на секционните избирателни комисии."Определянето на състава и разпределението на местата се извършва при стриктно спазване на законовите разпоредби“, посочват от Община Бобошево.