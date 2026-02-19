ЗАРЕЖДАНЕ...
В Бобошево проучват интереса към безплатен детски лагер
© ФОКУС
Лагерът е част от програмата с дейности по превенция на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Бобошево. Целта е да се насърчат ценностното възпитание, активният начин на живот и социалните умения на децата.
Планира се лагерът да се състои през лятото на 2026 година. В програмата са включени занимания сред природата, спорт и планински преходи, творчески ателиета и тематични вечери. Предвижда се участие на специалисти и доброволци – педагози, психолози, медици, арттерапевти и други експерти.
Още от категорията
/
Като Второ ОУ "Димитър Благоев" няма второ! С официална церемония откриха модернизираната база на учебното заведение
17.02
Къща горя в Симитли
17.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
ОИК – Кюстендил прекрати пълномощията на кмета на село Вратца
19:00 / 18.02.2026
До 1022 евро за новородено дете ще дават в Невестино
15:40 / 18.02.2026
Учиха на маркетинг и реклама библиотекари от Кюстендил
16:35 / 17.02.2026
Като Второ ОУ "Димитър Благоев" няма второ! С официална церемония...
13:06 / 17.02.2026
Къща горя в Симитли
12:04 / 17.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.