Община Бобошево стартира онлайн анкета във връзка с организирането на безплатен детски лагер, предаде. Предвижда се инициативата да се проведе в рамките на една седмица в Кремиковския манастир.Лагерът е част от програмата с дейности по превенция на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Бобошево. Целта е да се насърчат ценностното възпитание, активният начин на живот и социалните умения на децата.Планира се лагерът да се състои през лятото на 2026 година. В програмата са включени занимания сред природата, спорт и планински преходи, творчески ателиета и тематични вечери. Предвижда се участие на специалисти и доброволци – педагози, психолози, медици, арттерапевти и други експерти.