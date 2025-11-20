Сподели close
Общинският съвет в Бобошево предстои да избере временен кмет на село Блажиево след кончината на досегашния управник Пламен Караканов, предаде "Фокус“.

Новоназначеният временно изпълняващ длъжността ще ръководи кметството до провеждането на избори и полагането на клетва от избрания постоянен кмет.

Целта е да се гарантира непрекъснатост в работата на местната власт и нормалното административно обслужване на жителите.

Предвидено е решението на Общинския съвет да влезе в сила предварително, тъй като засяга особено важен обществен интерес.