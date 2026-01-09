В Народно читалище "Възраждане-2001“ в село Бараково ще бъде официално открит нов Дигитален клуб, предаде. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез програмата NextGenerationEU.Инициативата е насочена към създаване на достъпна, модерна и подкрепяща среда за всички жители на селото, независимо от възрастта и нивото на дигитални умения. Целта е да се насърчи активното участие в дигиталния свят и да се улесни достъпът до съвременни технологии и услуги.Дигиталният клуб ще предоставя възможности за усвояване на дигитални умения чрез обучения, практически занимания и достъп до актуални ресурси. Пространството ще бъде място за срещи и обмен на знания, споделяне на опит и взаимопомощ между участниците. Предвидени са обучения за по-лесно и безопасно използване на интернет, социални мрежи и дигитални услуги, както и подкрепа за развитие на лични и професионални проекти.Клубът ще съдейства още за комуникация с институции и кандидатстване за работа чрез електронни платформи, като по този начин ще подпомага активното включване на местната общност в дигиталните процеси.Дигиталният клуб е отворен за всички жители на село Бараково, които желаят да развиват своите умения и да бъдат част от активна местна общност. Не се изискват предварителни знания или опит – достатъчни са интересът и желанието за учене и споделяне.Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.