ЗАРЕЖДАНЕ...
В Бараково свързват поколенията чрез дигитален клуб
© ФОКУС
Инициативата е насочена към създаване на достъпна, модерна и подкрепяща среда за всички жители на селото, независимо от възрастта и нивото на дигитални умения. Целта е да се насърчи активното участие в дигиталния свят и да се улесни достъпът до съвременни технологии и услуги.
Дигиталният клуб ще предоставя възможности за усвояване на дигитални умения чрез обучения, практически занимания и достъп до актуални ресурси. Пространството ще бъде място за срещи и обмен на знания, споделяне на опит и взаимопомощ между участниците. Предвидени са обучения за по-лесно и безопасно използване на интернет, социални мрежи и дигитални услуги, както и подкрепа за развитие на лични и професионални проекти.
Клубът ще съдейства още за комуникация с институции и кандидатстване за работа чрез електронни платформи, като по този начин ще подпомага активното включване на местната общност в дигиталните процеси.
Дигиталният клуб е отворен за всички жители на село Бараково, които желаят да развиват своите умения и да бъдат част от активна местна общност. Не се изискват предварителни знания или опит – достатъчни са интересът и желанието за учене и споделяне.
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.
Още от категорията
/
От Пирин предупредиха: Много вероятни са лавини тип ветрова дъска, има опасност и от спонтанни лавини
08.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Кмет се трогна от съдбата на многочленно семейство
19:19 / 08.01.2026
НАП влиза в търговските обекти в Банско с "таен клиент"
18:00 / 08.01.2026
От НП "Пирин" предупредиха за реална опасност от падане на дървет...
16:05 / 08.01.2026
Гръцките фермери затвориха ГКПП "Кулата - Промахон" и от двете ст...
12:57 / 08.01.2026
От Пирин предупредиха: Много вероятни са лавини тип ветрова дъска...
12:47 / 08.01.2026
Шофьор блъсна момиче в дупнишко село и избяга
10:38 / 08.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.