В празничната новогодишна нощ, по традиция, жителите и гостите на Банско ще се съберат на площад "Никола Вапцаров“, с много емоции и споделена радост, за да изпратят старата и да посрещнат новата 2026 година.Специален гост на вечерта ще бъде Димана Боянова.На 1 януари, също по стара банска традиция, отново на площада, ще се проведе кукерското шествие, където кукери и бабугери ще изгонят злите сили.