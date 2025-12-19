ЗАРЕЖДАНЕ...
В Банско посрещат новата година на площада с музика и танци
Специален гост на вечерта ще бъде Димана Боянова.
На 1 януари, също по стара банска традиция, отново на площада, ще се проведе кукерското шествие, където кукери и бабугери ще изгонят злите сили.
