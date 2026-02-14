Софийският градски съд определи мярка "Задържане под стража" спрямо мъжа, обвинен за убийството на сина си и опита за убийство на дъщеря си и майка си в кв. "Подуяне".Съдът прие, че има достатъчно доказателства, за да се предположи, че именно той е извършител на трите престъпления. По делото има данни, че той и преди това е упражнявал физическа агресия към свои близки. По първоначални данни мъжът страда от психическо разстройство, но за да бъде доказано, трябва да бъде назначена експертиза.припомня, че Петко Топурски бе обвинен за това, че е ранил сина си, майка си и дъщеря си, като 21-годишният мъж почина вследствие на травмите. Защитата - адвокат Ирена Караколева, заяви, че роднини на Топурски твърдят, "че е започнал да се увлича от будизма"."Няма мотив, няма причина, вечеряли са съвсем спокойно, не е имало семеен скандал. Това е човек, който безкрайно е обичал близките си в лицето на двете си деца и на майка си. Обаче по делото има безспорни доказателства, които водят до едно подозрение за наличие на психично разстройство. По делото има доказателства, които водят до подозрение за наличие на психично разстройство. В залата стана ясно, че той отговаря само с кратки изречения и с него не може да се проведе нормален диалог", каза тя.СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление, поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение. Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд. Разследването по случая продължава.