ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Уверени стъпки на млади творци в село Скриняно
Пленерът, носещ името на един от най-обичаните и разпознаваеми български художници – Стоян Венев, е първа по рода си творческа инициатива, провеждана в родното му село. Началото беше поставено на 17 октомври, а тази вечер, от 17.30 часа, младите творци ще представят своите картини в специално организирана изложба в селото.
Организатори на събитието са Народно читалище "Стоян Венев“ – едно от най-младите в региона, и НЧ "Асклепион 1998“, чийто екип активно подкрепя инициативата.
"За читалище "Стоян Венев“, което е едва на една година, това е първата по-смела и голяма крачка към творческо развитие и излизане от шаблона. Ние, приятелите и съмишлениците от читалище "Асклепион 1998“, ги подкрепяме напълно. Въпреки почти 30-годишния ми опит, и ние продължаваме да учим — дори от малко, но толкова живо и вдъхновяващо място като Скриняно“, споделя Виолета Атанасова, председател на НЧ "Асклепион 1998“.
Младите художници са работили под художественото ръководство на Матей Матеев, утвърден творец и вдъхновител за новото поколение.
Освен изложбата, програмата тази вечер ще включва фолклорни изпълнения от читалище "Искра 1975“ и цирково шоу на Християн Паунов, обещаващи празнично настроение за всички гости и участници.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
10:21 / 18.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: