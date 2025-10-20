Уверени стъпки на млади творци в село Скриняно

© Фокус В китното кюстендилско село Скриняно тази вечер ще бъде открита изложба с творбите на участниците в първия Младежки пленер по живопис "Стоян Венев“, предаде "Фокус“.



Пленерът, носещ името на един от най-обичаните и разпознаваеми български художници – Стоян Венев, е първа по рода си творческа инициатива, провеждана в родното му село. Началото беше поставено на 17 октомври, а тази вечер, от 17.30 часа, младите творци ще представят своите картини в специално организирана изложба в селото.



Организатори на събитието са Народно читалище "Стоян Венев“ – едно от най-младите в региона, и НЧ "Асклепион 1998“, чийто екип активно подкрепя инициативата.



"За читалище "Стоян Венев“, което е едва на една година, това е първата по-смела и голяма крачка към творческо развитие и излизане от шаблона. Ние, приятелите и съмишлениците от читалище "Асклепион 1998“, ги подкрепяме напълно. Въпреки почти 30-годишния ми опит, и ние продължаваме да учим — дори от малко, но толкова живо и вдъхновяващо място като Скриняно“, споделя Виолета Атанасова, председател на НЧ "Асклепион 1998“.



Младите художници са работили под художественото ръководство на Матей Матеев, утвърден творец и вдъхновител за новото поколение.



Освен изложбата, програмата тази вечер ще включва фолклорни изпълнения от читалище "Искра 1975“ и цирково шоу на Християн Паунов, обещаващи празнично настроение за всички гости и участници.