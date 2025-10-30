Увеличават администрацията в Бобошево с два щата

© Фокус Архив Общинският съвет в Бобошево се събира на редовно месечно заседание, предаде "Фокус“. То е насрочено за 14.00 часа в залата на Общината. Дневният ред включва 10 точки. Едната от тях касае промяна на общата численост на администрацията.



Предложението е да бъдат разкрити две нови щатни бройка в структура на общинска администрация в дирекция "Специализирана администрация“. Промяната е продиктувана от факта, че през последната година значително се е увеличил броят на постъпващите заявления и преписки, свързани с устройство на територията, строителство, кадастър, благоустройство, управление на общинска собственост и контролни дейности, както и дейностите, свързани с подготовката, провеждането и контрола на процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП ).



Това налага изменение в общата численост и структура на администрацията, с което се цели да се подобри организацията на работата и ефективното извършване на технически и административни услуги.



Съветниците трябва да допълнят правилника за реда и начина за отпускане на еднократна помощ. Включени са докладни записки за отпускане на финансова помощ за местния футболен клуб, както и за предоставяне на помещение в изпълнение на инвестиция "Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.