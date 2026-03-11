Непълнолетно момче, обявено за местно издирване, е установено от криминалисти в село Шишковци, съобщиха от пресцентъра на. Детето е било издирвано след искане от отдела за закрила на детето и издадено решение да бъде настанено в преходно жилище в Дупница. Момчето е придружено от инспектор от Детска педагогическа стая и предадено на дежурен възпитател в социалната структура.23-годишен мъж е задържан от служители на Полицейски участък "Изток“ в Кюстендил за притежание на наркотично вещество. При извършена проверка у него е открита саморъчно свита цигара, чието съдържание е реагирало на MDMA при полеви наркотест. По случая е образувано бързо полицейско производство в Районно управление – Кюстендил, уведомена е прокуратурата.В Районно управление – Кюстендил е постъпил сигнал, че в търговски обект в града е прокарана неистинска банкнота от 10 евро. По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата.Снощи около 21.00 часа полицаи от Дупница са установили в село Самораново 24-годишен водач който е управлявал товарен автомобил без регистрационни табели и нерегистриран по законовия ред. По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата.През изминалото денонощие екипи на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ са гасили три пожара в областта, като щети не са допуснати.