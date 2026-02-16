ЗАРЕЖДАНЕ...
Успешно участие на Кюстендил във "Ваканция&СПА Експо 2026"
© Община Кюстендил
На щанда на общината бяха представени иновативни и атрактивни форми за популяризиране на културно-историческото наследство на региона. Посетителите имаха възможност да се потопят във виртуални разходки чрез VR очила, да се запознаят с глинен модел на пещ от каменно-медната епоха (V хил. пр. Хр.), открита при археологически проучвания в Кюстендилско, както и с модел на монета от античния град Пауталия.
Особено силен интерес беше отчетен от страна на български и чуждестранни туроператори към минералната вода на Кюстендил, нейните лечебни свойства и възможностите за развитие на балнео и уелнес туризъм. Проведени бяха редица разговори за бъдещи партньорства, включване на Кюстендил в туристически пакети и разработване на нови продукти, насочени към здравен и възстановителен туризъм.
Участието на Община Кюстендил във "Ваканция&СПА Експо 2026“ утвърди града като развиващ се център на балнео и уелнес туризма, съчетаващ културно-историческо наследство и утвърдени традиции в използването на минерална вода.
Още от категорията
/
Фотографска изложба "Живата памет на Разлог: СТАРЧЕВАТА" представя уникалната традиция през обектива на седем българи
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Силна градушка край Кюстендил
16:06 / 15.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.