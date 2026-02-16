Кюстендил се представи успешно на международното туристическо изложение "Ваканция&СПА Експо 2026“, което се проведе в Интер Експо Център, съобщиха от. Участието на общината привлече значителен интерес от страна на туроператори, агенции, туристически блогъри и посетители, с фокус върху богатия потенциал на Кюстендил като водеща дестинация за културен, балнео, СПА и уелнес туризъм.На щанда на общината бяха представени иновативни и атрактивни форми за популяризиране на културно-историческото наследство на региона. Посетителите имаха възможност да се потопят във виртуални разходки чрез VR очила, да се запознаят с глинен модел на пещ от каменно-медната епоха (V хил. пр. Хр.), открита при археологически проучвания в Кюстендилско, както и с модел на монета от античния град Пауталия.Особено силен интерес беше отчетен от страна на български и чуждестранни туроператори към минералната вода на Кюстендил, нейните лечебни свойства и възможностите за развитие на балнео и уелнес туризъм. Проведени бяха редица разговори за бъдещи партньорства, включване на Кюстендил в туристически пакети и разработване на нови продукти, насочени към здравен и възстановителен туризъм.Участието на Община Кюстендил във "Ваканция&СПА Експо 2026“ утвърди града като развиващ се център на балнео и уелнес туризма, съчетаващ културно-историческо наследство и утвърдени традиции в използването на минерална вода.