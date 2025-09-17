© Фокус виж галерията Младежкият център в Кюстендил отчете успешен финал на кампанията "Доброто започва от теб“, предаде "Фокус“. "Силата на добротата е безкрайна, когато хората се обединят с една цел - да помогнат. Заедно с вас доказахме, че малките жестове носят огромна промяна. Благодарение на вашата щедрост и съпричастност, събрахме над 30 кашона дрехи, близо 100 чифта обувки, десетки раници, ученически пособия и помагала“, съобщиха организаторите на кампанията.



Днес даренията са предоставени на деца и младежи от Основно училище "Христо Ботев“ - село Невестино и Начално училище "Св. св. Кирил и Методий“ – село Раждавица.



"Там срещнахме усмивки, изпълнени с благодарност. Усмивки, които ни напомнят, че истинската стойност на доброто е искрата, която пламва в очите на другия. Скъпи ученици, мили деца, нека тази учебна година бъде за вас пътешествие, изпълнено със знания, приятелства и успехи. Вярвайте в себе си, следвайте мечтите си и нека всяка нова "шестица“ бъде само началото на още по-големи победи“, допълниха от Младежкия център в Кюстендил.



Те благодариха на всички, присъединили се към каузата.