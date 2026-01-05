ЗАРЕЖДАНЕ...
Успешна година отчете библиотеката в Кюстендил
© ФОКУС
През 2025 година успешно са реализирани три проекта, финансирани от Министерството на културата на Република България. Те са били насочени към технологично обновление на библиотеката, стимулиране на четенето и повишаване на професионалните компетентности на библиотекарите от област Кюстендил.
Особен акцент в дейността на библиотеката е била работата с деца и ранното ограмотяване. Сред ключовите инициативи се открояват програмите около книгата "На добър час в първи клас“, срещите с най-малките читатели и разнообразните дейности, насочени към изграждане на любов към книгата още от най-ранна възраст.
"2025 година беше година на активна културна програма, партньорства, обучения и устойчиво развитие. Тя постави стабилна основа за реализирането на нови инициативи и проекти през 2026 година, включително в областта на дигиталните умения и изграждането на нови читателски общности“, посочиха от Регионалната библиотека "Емануил Попдимитров“.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
17 решения на общинските съвети в Кюстендилско извън закона
13:46 / 04.01.2026
Кюстендил се готви за Богоявление
14:40 / 03.01.2026
Десетки акции за "Ангелите от планината" от Дупница
13:29 / 03.01.2026
ПСС: Опасно е! Има паднали снежни дъски в района на Седемте рилск...
10:50 / 03.01.2026
Предупредиха за лавинна опасност в Пирин
09:59 / 03.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.