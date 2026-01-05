Регионалната библиотека "Емануил Попдимитров“ в Кюстендил отчете успешна 2025 година, предаде. От културната институция посочиха, че през изминалата година библиотеката е затвърдила позицията си на съвременен културен и образователен център с активен фокус върху насърчаването на четенето, работата с деца и подкрепата на професионалната библиотечна общност.През 2025 година успешно са реализирани три проекта, финансирани от Министерството на културата на Република България. Те са били насочени към технологично обновление на библиотеката, стимулиране на четенето и повишаване на професионалните компетентности на библиотекарите от област Кюстендил.Особен акцент в дейността на библиотеката е била работата с деца и ранното ограмотяване. Сред ключовите инициативи се открояват програмите около книгата "На добър час в първи клас“, срещите с най-малките читатели и разнообразните дейности, насочени към изграждане на любов към книгата още от най-ранна възраст."2025 година беше година на активна културна програма, партньорства, обучения и устойчиво развитие. Тя постави стабилна основа за реализирането на нови инициативи и проекти през 2026 година, включително в областта на дигиталните умения и изграждането на нови читателски общности“, посочиха от Регионалната библиотека "Емануил Попдимитров“.