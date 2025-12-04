Районният съд в Дупница наложи условни наказания на двама младежи, извършили кражба от магазин за златна и сребърна бижутерия в града, съобщиха от пресцентъра на. Обвиняемите, на 18 и 16 години, се признаха за виновни.В съучастие те са отнели златни синджири – ювелирни изделия на стойност 14 815,80 лева (7 575,20 евро) – от владението на продавач-консултанта, без нейно съгласие, като за извършването на кражбата са използвали скутер, нерегистриран и без регистрационни номера. Всички причинени имуществени вреди са възстановени.Съдът определи за И. Б. наказание "лишаване от свобода“ за срок от 1 година, чието изпълнение се отлага за 3 години на основание чл. 66, ал. 1 от Наказателния кодекс. Ж. Б., като непълнолетен, получава наказание "лишаване от свобода“ за срок от 1 година, отложено за 2 години съгласно чл. 69 от НК. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.