Условна присъда за жестокост към куче в Рила
По данни по делото мъжът е подхвърлил парче колбас, съдържащо химическото вещество етиленгликол – съставна част на антифриза. След като кучето е погълнало веществото, то е попаднало в стомашно-чревния му тракт и е довело до спиране на дишането и недостиг на кислород в мозъка, сърцето и останалите органи.
На подсъдимия е наложено наказание "лишаване от свобода“ за срок от две години, както и "глоба“ в размер на 1022,58 евро. На основание чл. 66, ал. 1 от Наказателния кодекс съдът отлага изтърпяването на наказанието "лишаване от свобода“ за изпитателен срок от три години, считано от влизането на присъдата в сила.
Съдебният състав, с председател съдия Страхил Гошев, осъжда подсъдимия да заплати направените по делото разноски. По сметка на ОДМВР – Кюстендил той следва да възстанови сумата от 510,86 евро за изготвени ветеринарномедицинска, видеотехническа и токсикохимична експертизи, както и 260,96 евро по сметка на Районен съд – Дупница за съдебнопочеркова експертиза и разноски за явяване на вещите лица.
Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Окръжен съд – Кюстендил.
