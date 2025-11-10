ЗАРЕЖДАНЕ...
|Условна присъда за укрити данъци в Кюстендил
Делото се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие, след като жената призна всички факти и обстоятелства, посочени в обвинителния акт на Окръжна прокуратура – Кюстендил.
Според съдебното решение, в периода от юли до октомври 2018 г., в качеството си на собственик и управител на дружество с ограничена отговорност, регистрирано в град Дупница, тя е подала пред ТД на НАП – София, офис Кюстендил, месечни справки-декларации по ДДС, в които е потвърдила неистина за реални облагаеми доставки. Така е приспаднат неследващ се данъчен кредит в размер на 131 506,60 лева.
В периода януари – март 2019 г. същата жена е избегнала установяването и плащането на корпоративен данък за 2018 година в размер на 65 753,30 лева, като не е подала годишна данъчна декларация и годишен финансов отчет. Общият размер на укритите задължения възлиза на над 190 хиляди лева.
Съдебният състав, председателстван от съдия Николай Николов, постанови условна присъда. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативен съд – София в 15-дневен срок.
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
