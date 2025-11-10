Условна присъда за укрити данъци в Кюстендил

© Фокус Архив Окръжният съд в Кюстендил осъди жена за избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери, съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд - Кюстендил. Подсъдимата получи наказание от две години "лишаване от свобода“, чието изпълнение се отлага за изпитателен срок от три години.



Делото се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие, след като жената призна всички факти и обстоятелства, посочени в обвинителния акт на Окръжна прокуратура – Кюстендил.



Според съдебното решение, в периода от юли до октомври 2018 г., в качеството си на собственик и управител на дружество с ограничена отговорност, регистрирано в град Дупница, тя е подала пред ТД на НАП – София, офис Кюстендил, месечни справки-декларации по ДДС, в които е потвърдила неистина за реални облагаеми доставки. Така е приспаднат неследващ се данъчен кредит в размер на 131 506,60 лева.



В периода януари – март 2019 г. същата жена е избегнала установяването и плащането на корпоративен данък за 2018 година в размер на 65 753,30 лева, като не е подала годишна данъчна декларация и годишен финансов отчет. Общият размер на укритите задължения възлиза на над 190 хиляди лева.



Съдебният състав, председателстван от съдия Николай Николов, постанови условна присъда. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативен съд – София в 15-дневен срок.