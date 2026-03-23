Окръжният съд в Кюстендил наложи наказание на обвиняем, който се призна за виновен в държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества, предаде. Съдът одобри споразумение между Окръжната прокуратура и защитата, което има силата на влязла в сила присъда.Обвиняемият, 32-годишен, неосъждан до момента, е признал вината си за това, че без надлежно разрешително е държал с цел разпространение коноп (марихуана) с общо нетно тегло 92,16 грама. Деянието е извършено на територията на община Дупница.За извършеното престъпление съдът му наложи наказание "лишаване от свобода“ за срок от 10 месеца, като изпълнението му се отлага с изпитателен срок от 3 години.Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.