ЗАРЕЖДАНЕ...
Условна присъда за разпространение на марихуана в Дупница
© ФОКУС
Обвиняемият, 32-годишен, неосъждан до момента, е признал вината си за това, че без надлежно разрешително е държал с цел разпространение коноп (марихуана) с общо нетно тегло 92,16 грама. Деянието е извършено на територията на община Дупница.
За извършеното престъпление съдът му наложи наказание "лишаване от свобода“ за срок от 10 месеца, като изпълнението му се отлага с изпитателен срок от 3 години.
Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
Още от категорията
/
Шест години затвор за 19-годишния Николай, блъснал и убил трима души пред разградско заведение
17.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.